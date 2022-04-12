Erdoğan, yeni Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmran Han'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Meclisi'nde yapılan oylamayla Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Şerif'e tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan'ın "Pakistan Meclisi’nin takdiri çerçevesinde Başbakan seçilmesi münasebetiyle Şahbaz Şerif’e tebriklerini ilettiği" belirtildi. Açıklamada "Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Pakistan halkı için hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin köklü tarih, dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı bulunduğu Pakistan’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Pakistan halkının karşı karşıya kaldığı tüm zorluk ve engellere rağmen demokrasiden ve hukukun üstünlüğünden vazgeçmediğini bir kez daha gösterdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Pakistan’a ellerinden gelen her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vereceklerini vurguladı" denildi.