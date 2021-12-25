Erdoğan 'yasa hazır' demişti: Yeni vergi geliyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe'de ekonomi basını temsilcileriyle bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda kripto paralarla ilgili yapılan çalışmalar konusunda bilgi veren Erdoğan, kripto para yasa tasarısının hazır olduğunu dile getirdi.

Hazırlanan kripto yasasının detayları hakkında henüz bilgi verilmezken önümüzdeki günlerde detaylarının ortaya çıkması bekleniyor.

Odatv'nin haberine göre, önceki gün yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 55 internet sitesine erişimin engellenmesinin ardından kripto paralardan elde edilen gelirlere sıkı bir denetim getirilecek. Bu amaçla Erdoğan'ın açıkladığı yapılan çalışma kapsamında da kripto para işlemlerinden vergi alınacağına dair çalışmanın bu yasa tasarısında olacağı aktarıldı. Vergi oranının henüz belirlenmediği belirtilse de işlemler üzerinden bir kesintiye gidilmesi gündemde.