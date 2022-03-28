Erdoğan yarın Özbekistan'a gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Özbekistan’a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın başkent Taşkent'e ziyareti sırasında Özbekistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyinin ikinci toplantısının düzenlenmesi öngörülüyor.

Açıklamada Erdoğan'ın "büyük bir heyetle" yapacağı ziyareti sırasında ikili anlaşmaların imzalanacağı ve bu anlaşmalarla "ülkeler arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin en üst seviyeye çıkarılması"nın beklendiği belirtildi.