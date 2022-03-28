Erdoğan bugün bakanlarını topluyor: Masada hangi konular var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe'de bakanlarını topluyor. Toplantının ana gündem maddeleri, İstanbul'da yapılacak olan barış müzakereleri, Boğazdaki mayın tehlikesi ve asgari ücrete beklenen yeni zam.

Boğazlardaki mayın tehlikesi

Karadeniz'de döşenmiş bazı mayınların serbest kalması neticesinde ortaya çıkan tehlike gündemde olacak. Tedbirlere ilişkin son durum konuşulacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu konuya ilişkin sunum yapacak.

Asgari ücrete yeni zam olur mu?

Toplantının bir diğer başlığı ekonomi olacak. Her alanda peş peşe gelen zamların ardından asgari ücretli maaşlarında güncelleme beklentisine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretliye ilave zam le ilgili yıl ortasında adım atabileceğini söylemişti. Bu çerçevede asgari ücretlinin yanı sıra emeklilerin de beklentileri değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati İle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bilgi vermesi bekleniyor.

Turizmdeki gelişmeler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy turistlerin yoğun olarak gelmesi beklenen ülkelerle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor. Detaylara ilişkin gelişmeleri toplantıda aktaracak.

Koronavirüsle mücadele

Salgınla mücadelede gelinen son durumda Kabinenin masasında olacak. Toplantının ardından Erdoğan açıklama yapacak.