Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.