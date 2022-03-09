AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
Erdoğan'ın yarın 18.30'da Biden ile telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
Erdoğan'ın yarın 18.30'da Biden ile telefon görüşmesi yapacağı açıklandı.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile yarın 18.30'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.