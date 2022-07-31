Erdoğan yarın bakanlarını topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1 Ağustos Pazartesi günü Beştepe'de bakanlarını toplaması bekleniyor.

CNN Türk'te yer alan habere göre toplantıda "tahıl koridoru, terörle mücadele ve diğer dış politika konuları"nın yanısıra "dar gelirliye yönelik yeni destek çalışmaları ve takibe düşmüş kredi kartı ödemelerinin de" gündeme gelmesi bekleniyor.

81 ilde yapılması planlanan 150 bin sosyal konutla ilgili detayların ve EYT’deki son durumun da yine konuşulacağının tahmin edildiği toplantı sonrasında Erdoğan'ın açıklama yapacağı belirtiliyor.