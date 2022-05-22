AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın bakanlarını topluyor.

Beştepe'deki toplantının öncelikli gündem maddesi NATO olacak. Toplantıda İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye'nin önümüzdeki süreçte izleyeceği yol haritası üzerinde durulacağı belirtildi.

TRT Haber'in aktardığına göre toplantıda "NATO üyesi ülkelerin terör örgütlerine verdiği desteği kesmeleri konusunda takınılacak tavır" ele alınacak.

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya ve Afganistan'daki gelişmeler de ele alınacak diğer konular olacak.

Toplantıda ayrıca "enflasyonla mücadele için atılacak adımlar" ile "yurt içi ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum" görüşülecek.