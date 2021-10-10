Erdoğan yarın bakanlarını topluyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın saat 15.00'te Beştepe'de bakanlarını toplayacak.

Toplantıda, Ticaret Bakanlığı'nın marketlerdeki fiyat artışlarıyla ilgili bir süredir sahada yaptığı çalışmalarla ilgili sunum yapması bekleniyor.

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları sonrası atılması gereken adımların da ele alınacağı belirtilen toplantıda, okullardaki yüz yüze eğitimde bugüne kadar geçen sürenin değerlendirileceği ve aşılamadaki son durumun ele alınacağı belirtiliyor.

Erdoğan'ın bakanlarla yapacağı toplantıda ayrıca Doğu Akdeniz, Suriye ve Afganistan'daki son gelişmeler de gündeme gelecek. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İdlib'deki durumla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.