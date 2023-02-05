Erdoğan yarın bakanlarını toplayacak: EYT teklifi masada

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın bakanlarıyla Beştepe'de toplanacak.

Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak "kabine" toplantısının gündeminde EYT ile ilgili kanun teklifi, 7'inci yargı paketi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin olması bekleniyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, EYT'lilere ilişkin düzenleme toplantının öncelikli gündem maddesi. Komisyonda kabul edilen teklif Salı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenleme "çat-kapı" haciz işleminin kaldırılmasını, kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına arabuluculuk şartı getirilmesini öngörüyor.

"Terörle mücadele" de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci de masada olacak. İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek.