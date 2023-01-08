Erdoğan yarın bakanlarını toplayacak: '2023'ün ilk kabine toplantısı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın "2023'ün ilk Kabine toplantısı"na başkanlık edecek.

NTV'de yer alan habere göre toplantıda çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

Sözleşmelilerin kadroya geçişi

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AKP'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

7. Yargı Paketi hazır

"Kabine Toplantısı"nın gündeminde 7'inci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi kaldırılacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paket, Meclis'e gönderilecek.

Enflasyon

Toplantıda "enflasyon düşüşün devamı için yol haritası" belirlenecek. Ayrıca, "terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler" de ele alınacak.