Erdoğan şikâyet edilen belediyeyi sorunca AKP'li olduğu yanıtını aldı

Bursa'daki Karacabey ilçesine bağlı Hürriyet köyü sakinleri, Ankara'ya giderek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meralarını satan Karacabey Belediyesi'ni şikâyet etti. Erdoğan AKP'li Bursa milletvekillerine dönerek "Kim bu belediye" sorunca "Bizim belediye" yanıtını aldı.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebilmek için dün köylüler ile birlikte Ankara’ya geldi.

Köylüler, grup toplantısı sonrası TBMM’nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarını anlattı.

Dernek Başkanı Efe, Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. ‘Burada 201 hanenin hakkı var’ dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

Erdoğan, AKP'li Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye” diye sordu.

Erdoğan ile AKP Bursa Milletvekilleri arasında şu diyalog yaşandı:

Erdoğan: Kim bu belediye? Hangi belediye, bu belediye kim?

Çavuşoğlu: Ali Özkan, bizim belediye, Karacabey Belediyesi.

Erdoğan: E nasıl yapıyor öyle bir şey?

Çavuşoğlu: Kanuni yetki var efendim.

Erdoğan: Ne demek kanuni yetki var ya. Şimdi siz ikiniz hukukçusunuz. (Belediyeyi kastederek) Nasıl satıyorsun?

Gürel: Benim bilgim yoktu efendim, hemen ilgileneceğiz.

Erdoğan: Beraberce ikiniz de oraya gideceksiniz.