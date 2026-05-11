Erdoğan: Yargıya müdahale hoş değil, yargının da vesayeten iş yapma yetkisi yok

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Danıştay’ın 158. Kuruluş Yıldönümü, Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni dolayısıyla Danıştay'da konuştu.

Türkiye’de yargı tarihininin her bir safhasının “iftihar tablolarıyla dolu olmadığını” söyleyen Erdoğan, önce Yassıada, 12 Eylül örneklerini verdi. Ardındansa AKP-Cemaat ortaklığının bozulup kavganın başladığı dönemde yapılan 17-25 Aralık operasyonunu hatırlattı.

Erdoğan, Gülen cemaatinin AKP tarafından kendisine verilen yargı-emniyet gücünü AKP'yi yolsuzluklar üzerinden vurmak için kullandığı operasyona şu sözlerle değindi:

17-25 Aralık'ta olduğu gibi yargı içine sızmış bir örgütün meşru hükümeti devirmeyi amaçlayan hain bir darbe girişimi yaşadık. Yargı yetkisi kullanılırken yorumda sınırların zorlandığı, hukuki mütalaa ile siyasi mülahaza arasındaki çizginin bulanık hale geldiği hadiselere tanık olduk.”

Bunların hafızalarında olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

Şu bir gerçek ki yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanamaz. Bununla beraber yargının yasamaya veya yürütmeye vesayeten iş yapma, karar alma hakkı ve yetkisi de yoktur.”

Erdoğan yargı ile idari takdir yetkisi arasındaki sınırın bazen tartışmalı kararlara neden olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

Anayasamız yargı yetkisini hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı tutmuş, bu yetkinin bir yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağını belirtmiştir. Yani hukuki denetim yetkisini yargı mercilerine verirken, idari takdir yetkisini idare lehine saklı tutmuştur. Kuşkusuz bu iki konuyu birbirinden kesin sınırlarla tefrik etmenin zorluğu, bazen tartışmalı kararlara ve eleştirilere neden olabilmektedir. Ancak bu tartışmalardan korkulmaması gerektiğine inanıyorum. Tam tersine, yapıcı eleştirinin düzeltici, iyileştirici, dönüştürücü etkisinden en geniş biçimde istifade etmenin yollarını aramalıyız.”

Erdoğan konuşmasında yeni anayasanın da bir zorunluluk olduğunu savunarak bu konuyu gündemlerinin üst sırasında tutmaya devam edeceklerini söyledi.