Erdoğan yangın çıkan hastanenin başhekimiyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Başhekimi Stati Leana ile görüştü. Erdoğan'ın Balıklı Rum Hastanesi’nde yangın çıkmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek geçmiş olsun temennilerini ilettiği aktarıldı.

Yangınla ilgili gelişmeleri ilk andan itibaren yakından takip ettiğini belirten AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasına, yangının söndürülmesinin ve soğutma çalışmalarına geçilmesine değindi.

Hastanenin, hastaların ve personelin durumu hakkında bilgi alan Erdoğan, hastanede en kısa sürede onarım çalışmalarına başlanacağını belirtti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Balıklı Rum Hastanesi ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya talimat verdiğini aktardı.