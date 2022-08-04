Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın: Hastalar tahliye edildi

İstanbul'da Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde huzurevi bölümünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, hastalar kucaklarda ve tekerlekli sandalyelerde tahliye edildi.

NTV canlı yayınına katılan AKP'li Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Hastaneden 100 kişiyi tahliye ettik, içeride kalan hasta yok" diye konuştu.

Ahşap olduğu öğrenilen hastane çatısının neredeyse tamamı yandı.

İstanbul Valiliği yetkilileri, yangın nedeniyle şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığını, 80'e yakın hastanın başka hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hastane önünde açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu "Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ekiplerimiz müdahale etti" dedi.

Vali ise "Yangının sebebini henüz bilmiyoruz, can kaybı ve yaralanma söz konusu değil" diye konuştu.