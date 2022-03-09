AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Erdoğan: Yağ üzerinden ülkenin başına karabulut toplamaya çalışıyorlar
Erdoğan, 'Dün Gezi olaylarında ‘Ekonomiyi batırın’ çağrısı yapan bunlardı. Bugün yağ üzerinden ülkenin başına karabulut toplamaya çalışanlar yine bunlar' dedi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: