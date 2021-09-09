Erdoğan: Verdiğimiz mücadelede tek başına bırakıldık

Erdoğan, 'Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır' dedi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ile Komşuluk Sempozyumu'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan'ın mesajından başlıklar şöyle:

"Aylan bebek modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalarda

Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.

Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.

Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir."

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