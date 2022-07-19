Erdoğan ve Reisi'den ortak basın toplantısı: 'Astana sürecini yeniden ayağa kaldıracağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Erdoğan, Reisi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Astana süreci ile ilgili, "Bugün burada bir diğer önemli toplantı daha gerçekleştiriyoruz, Astana üçlüsü olarak bir araya geliyoruz. Putin ve Reisi ile bir araya gelip gelişmeleri değerlendireceğiz. Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, ayağa kaldırma durumu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İstişarelerimizin ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Cumhurbaşkanı Resi'nin ortaya koyduğu İran'ın komşularla ilişkilerinin geliştirmelerini iyi karşılıyorum. Siyasi, askeri, ekonomik tüm bu konularda görüşlerimizi etraflıca ifade etme fırsatı bulduk.

Bizim 30 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşma hedefimiz var. Maalesef, Covid olayı sebebiyle ciddi bir gerileme ile karşı karşıya kaldık. Şu an itibariyle 7.5 milyar doları yakaladık. Ben inanıyorum ki iki ülkenin kararlı yürüyüşü ile yine 30 milyar dolara ulaşacağız. Savunma sanayiinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğalgaz alanında atılacak adımlarla bu hızlanabilir. Türkiye olarak, özellikle savunma sanayiinde son yıllarda ciddi bir sıçrama mevcut. Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum.

Terörle mücadelemiz ciddi bir önem arz ediyor. Terör örgütleri her iki ülkenin ciddi mana da baş belasıdır. Bildiğiniz gibi biz bunları artık NATO sözleşmesine de soktuk. Bunlarla dayanışma içerisinde bir mücadeleyi sürdürmeliyiz.

Bugün burada bir diğer önemli toplantı daha gerçekleştiriyoruz, Astana üçlüsü olarak bir araya geliyoruz. Putin ve Reisi ile bir araya gelip gelişmeleri değerlendireceğiz. Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, ayağa kaldırma durumu olacaktır.

Reisi: Güvenlik alanında işbirliğini konuştuk

Reisi'nin konuşmasından satır başları şöyle: