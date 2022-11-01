Erdoğan ve Putin telefonda görüştü: Tahıl koridoru ele alındı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların ve tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın konuya dair sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatının uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini belirtti.

Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları teşvik etmiş olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti."