Erdoğan, Putin ve Zelenskiy'le tahıl koridoru için görüşecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden gıda ve gübre taşınmasını öngören tahıl anlaşmasına katılımını askıya aldığını duyurdu. Rusya tahıl koridoru anlaşmasını geri çekmesinin nedeninin, Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus filosuna saldırısı olduğunu bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının askıya almasına ilişkin, "Anlaşma pek yürütülebilir değil, Ukrayna'nın adımları anlaşmaya zarar verdi. Tahıl anlaşması riskli ve garanti altında değil" ifadelerini kullanmıştı.