Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları toplantı ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul’daki toplantısının olumlu ve yapıcı geçmesinin barışa dair ümitleri yeşerttiğini ifade etti. Tarafların sağduyulu hareket etmesinin ve diyaloğu sürdürmesinin önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’yi bir araya getirerek "barış gayretlerini taçlandırmak istediklerini" dile getirdi.

Putin de Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da ev sahipliği yapmasından dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. (İHA)