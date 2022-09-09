Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'ndan İngiltere Kraliçesi Elizabeth için taziye mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Dün, 96 yaşında ölen İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

'En içten taziyelerimi sunuyorum'

Erdoğan'ın sosyal medya üzerinden yayımladığı mesaj şöyle:

"Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim.

Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum."

'Vefatını üzüntüyle öğrendim'

Kılıçdaroğlu'nun 'Değerli devlet insanı' ifadelerine yer verdiği mesajı ise ise şöyle:

"Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum."