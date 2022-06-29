Erdoğan ve Johnson arasında 'çok güzelsin' diyaloğu

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvenin yapılacağı salonda ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ayaküstü sohbeti gündem oldu.

Biden'la konuşan Erdoğan, parmağıyla Johnson'ı işaret etti. Johnson da parmağıyla Erdoğan'ı göstererek Türkçe "Çok güzelsin" dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Johnson'a aynı şekilde "Çok güzelsin" sözleriyle karşılık verince ABD Başkanı Biden da gülmeye başladı.

Söz konusu anlar sosyal medyada da ilgi gördü.