Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.

Görüşmede bölgesel gelişmelere ve "uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumaya yönelik çağrıya" ilişkin konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin’de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyüklelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur’an-ı Kerim’in mushafının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.”