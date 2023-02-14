AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görüştü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki kabul, basına kapalı yapıldı. (AA)
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Erdoğan ve IKBY Başkanı Barzani görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bir araya geldi.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görüştü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki kabul, basına kapalı yapıldı. (AA)