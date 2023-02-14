Erdoğan ve IKBY Başkanı Barzani görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani bir araya geldi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında görüştü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığındaki kabul, basına kapalı yapıldı. (AA)

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