Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas ortak basın toplantısı düzenledi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümden geçiyor" dedi.

Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Abbas, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, basın toplantısında "Kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri kabul edemeyiz. Filistinlilerin birlik ve uzlaşısı, bu süreçteki temel unsurlardandır" dedi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması tüm bölgemizin barış ve istikrarı için şarttır.

Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz. Kalıcı barışın tek yolu iki devletli çözümden geçiyor."

'İsrail hükümeti barışçıl çalışmaları baltalamaktadır'

Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanması yönündeki desteklerini önemsiyoruz.

İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasındaki bakanlar düzeyindeki toplantıların devam etmesi, Filistin Yatırım Fonu ve Türkiye'deki girişimcilerden mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. İsrail hükümeti aşırı sağcı ve radikal tutumuyla barışçıl çalışmaları baltalamaktadır. Irkçı ve sömürgeye dayalı yaklaşımıyla sürece zarar verdiği gibi şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri de yerine getirmemiştir."