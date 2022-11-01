Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Scholz telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkileri ve bölgesel konuların, Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusundaki tutumunun, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin ve Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlenmesi için Almanya Başbakanı Scholz ile geliştirdikleri yakın diyaloğa özel önem verdiğini ifade etti.

Almanya’nın Türk-Yunan ilişkileri konusunda tarafsız tutumuna geri dönmesini beklediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Avrupa Birliği diyaloğunun, Gümrük Birliği’ni güncelleme görüşmelerinin ve katılım müzakerelerinin canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri de değerlendirdi."