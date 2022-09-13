Erdoğan ve Aliyev telefonda görüştü

Telefon görüşmesi gerçekleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu değerlendirdikleri bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, görüşme sırasında Erdoğan’ın, sınırdaki çatışamada hayatını kaybeden Azerbaycanlı askerlerle ilgili Aliyev’e başsağlığı dilediği aktarıldı.

Erdoğan’ın, Türkiye’nin her zaman Azerbaycan’ın yanında olduğunu kaydettiği aktarılan açıklamada, “Aliyev, Azerbaycan ordusunun kahramanlık ve yüksek profesyonellikle Ermenistan’ın geniş çaplı provokasyonunu önlediğini dile getirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı, gerilim ve provokasyondan tamamen Ermenistan’ın sorumlu olduğunu açıkladı” ifadesine yer verildi.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm yönlerde geliştiğine değinilen açıklamada, “Ülke liderleri gelecekteki temaslara ilişkin görüş alışverişinde de bulundu” ifadelerine yer verildi.