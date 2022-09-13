Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın provokasyonunda 50 asker şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınır Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde "geniş çaplı provokasyon" gerçekleştirdiği söylendi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı" ifadelerini kullandı.