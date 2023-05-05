Erdoğan Van'da konuştu: '85 milyon vatandaş tarihinin en müreffeh dönemini yaşarken...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan partisinin Van'da düzenlediği mitingde konuştu.

Erdoğan "Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek" ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

"- Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap şu bu yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Kürt kardeşlerimi de aynı anlayışla seviyoruz.

- Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

- Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için karşınıza geldiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız?

- Bu gördüğünüz Selo benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal gelince onu çıkartacağız diyor. Bu iş Türk - Kürt meselesi değil, Alevi- Sünni meselesi değil insanlık meselesi. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Benim 51 Kürt kardeşimin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz, hepsi hesabını ödeyecek.

- 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?

- Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar.

- Köprü, havalimanı yenir mi ama biz onları Bay Bay Kemal’e bırakıyoruz, afiyet olsun."