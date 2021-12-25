Erdoğan: Unutmayın ben ekonomistim, benim işim bu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılışta konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasında şunları söyledi:
- Biz hayvanseverler noktasında bir yasal düzenleme yaptık, ve şimdi tabii bu yasal düzenlemek ile bir de bedel çıkıyor. Bu Asiye yavrumuz dün gece kendisini ambulans uçakla buradan kardeşim Ömer Özkan beyin hastanesine naklettik. Orada gerekli olan operasyonlar kendisine yapılacak
- Tabii ilginç olan bir şey var. Bu köpekler parası bol olanların köpekleri ne oluyor ne gidiyor şudur budur hiç böyle bir dertleri yok. O yavru orada paramparça oluyor hâlâ bu adamlar babasını nasıl kandırırız bunun gayreti içindeler. Bunların da bedelini ödeyeceksiniz.
- Bay Kemal, Meral Hanım boşuna uğraşmayın, seçim Haziran 2023'te yapılacak! Öne gelmesi gibi bir şey söz konusu değil ve Türkiye bir hukuk devleti.
- Unutmayın ben ekonomistim benim işim bu.
- Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik.
- Biz Suriyeli kardeşlerimizi gönderecek yer aramayız. Kapılarımızı bugün de açarız, yarın da açarız
- 1 asır öncesi burada istiklal ve istikbal ateşini yakanların torunları bugün de meşaleyi taşıyorlar. İstiklalinin bedelini kanı ile, kalkınmanın bedelini alın teri ile ödeyen Gaziantep bunun değerini çok iyi bilir.
- Biz AK Partiyiz. Bay Kemal'in ifadeleriyle yürüyen bir parti değiliz
- Seçimlerden önce 'suyu, elektriği bedava vereceğiz' dediler. Neyi bedavaya verdiler, hiçbirini.
- Ya bu adam ne kadar zavallı. Elektriği kimin ürettiğini bilmiyor. Belediyeler elektriği enerji bakanlığından alır ücretini öder.
- Bunlar daha yönettikleri belediyelerde çöpleri toplamayı, yolları yapmayı, otobüsleri doğru düzgün çalıştırmayı başaramıyor.
- Ülke bunların eline kalsa güvenliği terör örgütlerine, ekonomiyi IMF'ye, dış politikayı mandacılara, sosyal politikayı tacizcilere, istihdamı tecavüzcülere bırakır.
Erdoğan açılışta Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na kızdı