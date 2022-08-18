Erdoğan Ukrayna’da Zelenskiy'le bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşının beşinci ayında Ukrayna'ya gitti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Ukrayna'ya giden Erdoğan, önce Polonya'ya indi. Polonya'dan karayoluyla Lviv'e geçti. Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin 14.40'ta başladığı bildirildi.
Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek.
Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Lviv'e vardığı belirtildi.
Üçlü görüşmede de Ukrayna tahılının, Rusya'nın saldırılarının ve Rusya'nın ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nin ele alınması bekleniyor.