Erdoğan 'ücretsiz olacak' diye açmıştı: O tünele zam geldi

Türkiye’deki karayollarında bulunan 242 tünelden sadece birinden geçiş için ücret alınıyor. Muğla’da Dalaman ile Ortaca ve Fethiye ilçelerini birbirine bağlayan 950 metre uzunluğundaki Göcek Tüneli ‘’Ücretsiz olacak” denilerek açıldı ancak tünelden 2006’dan beri ücret alınıyor.

Vatandaşların “Deli Dumrul Tüneli” adını taktığı ücretsiz olacak denilerek açılan Muğla’nın Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan 950 metrelik Göcek Tüneli de zamlardan nasibini aldı. Otomobillere yüzde 40’a yakın zam yapılarak geçiş ücreti 11 liradan 15 liraya çıkarıldı. Kamyonlardan 20 lira yerine 25 lira, dingilli kamyon ve dingilli otobüslerden 25 lira yerine 37 lira, TIR geçişlerinden ise 38 lira yerine 45 lira geçiş ücreti alınacak. Açıldığı 2006 yılından bu yana gündemden düşmeyen tünel ücretleri 2021 yılı Ocak’ta yine zamlanmıştı. Yılda 2 milyona yakın aracın geçtiği tünelden ücret alınmasına vatandaşlar tepki göstermişti.

Erdoğan açmıştı

Tinsa İnşaat ve Sanayi Limited Şirketi tarafından 25 yıllığına yap-işlet-devret modeliyle 13 milyon dolar harcanarak yapılan Göcek Tüneli, 2006 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 17 yılda tamamlanabilen, Muğla ile Antalya’yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik tünel, kamuoyunda Türkiye’nin tek paralı tüneli…

Ücretsiz tüneller

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli (2012)- 4,020 m

Ordu Nefise Akçelik Tüneli (2007)- 3,820 m

Samanlı Tüneli (2014) – 3,417 m

Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli (2009) – 3,186 m

Kızlaç Tüneli (1999) – 2,851 m

Osmangazi Tüneli (2010) – 2,474 m

Dolmabahçe-Bomonti Tüneli (2010) – 2,390 m

Kuskunkıran Tüneli (2012) – 2,306 m

Tirebolu-1 Tüneli (2008) – 2,175 m