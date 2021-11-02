Erdoğan uçağa alacak 'gazeteci' bulamadı, onu aldı...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtdışı seyahatlerinde artık yandaş medyanın öne çıkan isimleri de yer almazken, eskiye göre çok daha 'zayıf' isimlerle yolculuğa çıkılıyor. Bu 'zayıf' isimlere son Roma seyahatinde ilginç bir isim daha eklendi.

"Erdoğan uçağa alacak gazeteci bulamadı" dedirten bu isim Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek oldu.

Babasının kanalında yöneticilik yapan Osman Gökçek, Erdoğan'ın uçağından bir fotoğraf paylaşarak "G20 Roma zirvesini izlemek için Roma’daydık. Türkiye’ye dönüşte Sn Cumhurbaşkanımızın uçakta yaptığı açıklamaları ve ayrıntılarını bu akşam 18.30 da Beyaz Ana Haber de konuşacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın 'gazeteci' ekibi zayıfladı

Uçağa en çok onlar binmişti

Eylül 2014'ten 2017 Mayıs ayına kadar yapılan bir çalışmada, Erdoğan'ın uçağına en çok binen isimler derlenmişti:

Selçuk Tepeli (14), Turgay Güler (13), İbrahim Karagül (10), Hakan Çelik (8), Vahap Munyar (7), Nihal Bengisu Karaca (7), Fikret Bila (6), Akif Beki (6), Nagehan Alçı (3)