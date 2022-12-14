Erdoğan Türkmenistan'da üçlü zirvede

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Avaza Kongre Merkezi'nde baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Berdimuhamedov katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan daha sonra Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan'daki üçlü zirvede bir araya geldi.