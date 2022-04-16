Erdoğan: Türkiye fiyat artışlarından en az etkilenen ülkelerden biri

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan hayat pahalılığına rağmen ilginç açıklamalar yapmaya devam ediyor.

"Enerjiden gıdaya madenden teknoloji ürünlerine kadar pek çok alanda yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye lojistik ve üretim gücüyle bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerdendir" iddiasında bulunan Erdoğan, "Mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durumlara itibar edilmemesini istiyorum. İsteyen herkesin çalışacak işi vardır. Türkiye siyasi olarak yakın tarihinin en itibarlı konumundadır. Üretim tarafında işler iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda hedeflerimize ulaşmanın önünde hiçbir engel kalmayacaktır" ifadesini kullandı.