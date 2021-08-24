Erdoğan: Türkiye egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkeden biri

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının 3 katı 5 katı 10 katı hizmetlerle Türkiye'ye çağ atlattık.

Herkesle savaşa savaşa milli iradenin üstünlüğünü kabul ettirdik. Bugün Türkiye egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıda ülkelerden biridir. Biz ülke olarak önümüze çıkan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin çabası içindeyiz. Bu özgüvenin gerisinde 19 yıllık iktidarımızda ülkemize kurduğumuz sağlam altyapı vardır. Salgın döneminde bu altyapının önemini hep birlikte tecrübe ettik.

Merkez Bankası rezervlerimiz 109 milyar dolar seviyesinde, önümüzdeki dönemde 115 milyar dolara çıkacak.

İhracatta geçen yılı 170 milyar dolarla kapattık. Bu yıl 200 milyar doların üstüne çıkaracağız. Türkiye son 19 yılda 9 milyon vatandaşına iş bulmuş, istihdamını 9 milyon artırmış ülkedir.

Yaşadığımız afetlerin ve benzeri krizlerin süratle üstesinden gelebiliyor, başkaları gibi ciddi savrulmalarla karşılaşmıyoruz.