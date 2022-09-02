Erdoğan: Türkiye dünyanın en üst ligine yükseldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün 2053 vizyonumuzu İstanbul'un fethinin 600. yılına adıyoruz. Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. Bölgemizde ne kadar gerilim ve çatışma konusu varsa hepsini getirip milletimize dayattılar. Bize hep bölünmeyi, parçalanmayı, küçülmeyi, vesayeti, darbeleri dayattılar.

Artık bu ülkeye vesayetin pençesini geçirmesi eskisinden çok daha zordur. Darbe dönemlerinin açılması çok daha zordur.

Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en üst ligine yükseldi.

Biz sessiz devrimle herkesin hak ve özgürlüklerini garanti altına alan bir hukuk devleti kurduk.

Allah'sız, Muhammed'siz, Ali'siz alevilik olmaz. Dinsiz imansızlığın üzerine kurulu alevilik de olmaz Türklük de olmaz.

İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizin olduğu gibi, 2023 seçimlerinin de Allah'ın izniyle lokomotifi olacaktır."