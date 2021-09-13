Erdoğan: Türk ekonomisini prangalarından kurtarmak için tarihi adımlar attık

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şişecam'ın Polatlı'daki fabrikasının yeni üretim hattı açılışında yaptığı konuşmada "Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi nitelikte birçok adım attık" dedi.

Cam ürünlerinde talebin iç piyasadan karşılanmasını istediklerini söyleyen Erdoğan "Devletten aldığını milletine fazlasıyla geri veren Şişecam, dünya çapındaki üretim ağıyla bu destekleri ziyadesiyle hak ettiğini göstermiştir" ifadesini kullandı.

Erdoğan "Bu ülkede taş üstüne taş koyan, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan her sanayicinin başımızın üstünde yeri var. Bundan sonra da Türkiye'nin potansiyeline inanan ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Türkiye 2001 yılında baş gösteren ekonomik krizin etkilerini halen ağır bir şekilde yaşıyor" ifadesini kullanan Erdoğan "2002 Türkiye'si sadece ekonomik belirsizlik değil terörün, vesayetin yasakların kol gezdiği bir ülkeydi. İstikrarsızlıkla boğuşan ülkemizi hak ettiği yere taşımak için hemen kolları sıvadık" diye konuştu.

İktidarları döneminde 62 milyar dolardan fazla özelleştirmeye imza atan AKP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk ekonomisini prangalarından, Türk demokrasisini vesayet zincirlerinden kurtarmak için tarihi nitelikte bir çok adım attık. Sivil toplumu işin içine kattık kamu kurumları bürokrasimizi motive ettik. Tıkanan yatırım ve üretim kanallarını açmak için çok büyük çaba harcadık" dedi.

Erdoğan "Türkiye'yi yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirdik. Piyasa ekonomisi anlayışıyla rekabeti esas alan şeffaf ve öngörülebilir politikalarla ülkemizi kalkındırdık, güçlendirdik. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen daha güçlü, daha müreffeh daha demokratik bir Türkiye idealinden hiçbir zaman vazgeçmedik" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca TEKNOFEST'in 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılacağını duyurdu.