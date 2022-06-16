Erdoğan Türk-İş Başkanı'yla görüştü

AKP'li Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Görüşme, AKP Genel Merkezi'nde gerçekleşti.

CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan, görüşmeye ilişkin, "Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Sürpriz bir görüşme diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk İş Başkanı’nın programında bu görüşmeye dair bir açıklama yok" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından gazetecilere bir açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Rakamları sundum, yıl başında şuydu, şimdi şu diye.. Cumhurbaşkanı ‘her şeyin farkındayım’ dedi” ifadesini kullandı. Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı ile herhangi bir artış oranı görüşmediklerini belirtirken, Cumhurbaşkanının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını işaret ederek, “Arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde sizinle paylaşırlar” dediğini aktardı.

Atalay, daha önce enflasyondaki artış kadar bir artışın yapılması talebini hatırlatarak, “aynı noktada” olduğunu söyledi. Türk-İş’in açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının hatırlatılması üzerine ise Atalay, “Söylemek kolay, 10 bin olsun derim. Ancak istediğinle aldığının uyumlu olması lazım. İşveren de artış olsun ama artışı devlet karşılasın diyor.. Ben işçinin, insanın emeklinin cebine ne girecek ona bakıyorum” dedi. Ergün Atalay, “umuyorum önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı iyi bir sonuç açıklar” ifadesini kullandı.

Erdoğan, son dönemde gerçekleştirdiği konuşmalarda art arda asgari ücrete zam mesajı vermişti.