Tekgıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, asgari ücret tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

'Acil!!! Asgari ücret yeniden belirlensin' başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Yoksulluğun giderek arttığı ve asgari ücretle geçinenlerin sayısı dikkate alındığında, asgari ücrette yeni bir düzenleme ve artışın kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Asgari ücret 2016 yılına kadar 6’şar aylık dönemlerde artırılmaktaydı. 2016 sonrası yılda bir defa yapılan artışlar alım gücünde yaşanan hızlı düşüler karşısında artık ihtiyacı karşılayamamaktadır. TEKGIDA-İŞ SENDİKASI olarak asgari ücretin yeniden, ivedilikle güncellenmesinin yanında çalışanları enflasyona karşı koruması için artışların yılda bir defa değil, 3’er aylık dönemlerde yapılması gerektiğini savunuyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayını beklemeden toplanmalı ve 1 Temmuz için yeni bir ücret belirlenmelidir!

Buradan işverenlerimize de sesleniyoruz! Çalışanlarınızı enflasyona ezdirmeyin! Toplu İş Sözleşmeli işyerlerinde ek protokollerle sözleşme sürelerini beklemeden yapacağınız ücret artışları hem çalışanlarınızı rahatlatacak hem de iş barışının korunmasını sağlayacaktır. Biz Tekgıda-İş Sendikası olarak örgütlü olduğumuz tüm işyerleri ve işletmelere ücretlerde iyileştirme çağrıları yapıyor ve üyelerimizin ekonomik çıkarlarının korunmasına öncülük ediyoruz."