Erdoğan TÜRGEV yöneticisini Rekabet Kurulu üyeliğine atadı

Resmi Gazete'de yayımlanan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararına göre Rekabet Kurulu üyeliğine Ayşe Ergezen getirildi.

Atamanın 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkındaki kanunun 22. ve 23'üncü maddeleri ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atanan Ergezen, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak'ın yönetici olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Genel Kurul üyesi.

Ayşe Ergezen kimdir?

Ayşe Ergezen, 1980 yılında Balıkesir Gönen'de doğdu. Babasının görevi nedeniyle Trablus’ta başladığı ilköğrenim hayatını Gönen’de, Orta Öğrenim hayatını ise İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme - Yönetim Bilim Sistemlerinden mezun olduktan sonra İsveç Jönköping Üniversitesinde Uluslararası Ticaret eğitimi alan Ergezen, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesinde Küresel Siyaset alanında yaptı ve Oxford Üniversitesi'nde Diplomasi eğitimi aldı.

Finansbank’ta yöneticiliğe başlayan Ayşe Ergezen, daha sonra İstanbul Ümraniye Belediye Meclis üyesi olarak seçildi. 2009 yılında Başbakan Müşaviri olarak atandı. 2015 yılı Haziran Seçimlerinde Balıkesir’den milletvekili adayı oldu.

Ergezen halen KADEM Yönetim Kurulu Yedek Üyesi, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı ve TÜRGEV Genel Kurul üyesidir. Ayrıca 15 Temmuz Derneği kurucularından olup, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.

Mart 2016 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Vekil) olarak başladığı görevini 25 Temmuz 2018 tarihinde atandığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı olarak devam ettiren Ayşe Ergezen, Muaz Ergezen ile evli. Çiftin nikahını da Erdoğan kıymıştı.