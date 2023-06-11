Erdoğan: Tüm siyasi hayatımız boyunca CHP ideolojisinin açtığı tahribatları silmek için çalıştık

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKM’de Necip Fazıl Kısakürek için düzenlenen "40 Yıl, 40 Eser" etkinliği kapsamında "'Bir Şiir Bir Hayat / Sakarya Türküsü' Dijital Sergi Açılışı" etkinliğinde konuştu.

"Necip Fazıl CHP ideolojisini milletin kökünü kurutmaya çalışan marazi bir yapı olarak görmüştür. Tüm siyasi hayatımız boyunca CHP ideolojisinin millet varlığımızda açtığı tahribatları silmek için çalıştık" diyen Erdoğan, "Üstada göre 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP'yi atmıştı. Tam 73 yıl sonra 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyetini istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- "Serginin tertiplenmesine öncülük eden Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı ile destek veren tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum.

- Necip Fazıl Cumhuriyet tarihimizin en sancılı dönemlerine şahitlik etti.

- Allah demenin yasak olduğu yıllarda mücadelesiyle milletimizin ruh köküne sahip çıktı. Fikir cephesinde onun bileğini bükemedikçe daha da küstahlaştılar.

- Gençlik yıllarında üstat Necip Fazıl ile tanışma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Dünya görüşümüzün şekillenmesinde üstadın çok büyük etkisi oldu.

- Necip Fazıl CHP ideolojisi milletin kökünü kurutmaya çalışan marazi bir yapı olarak görmüştür. Biz de mücadelemizin odak noktasına CHP zihniyetini koyduk. Tüm siyasi hayatımız boyunca CHP ideolojisinin millet varlığımızda açtığı tahribatları silmek için çalıştık.

- Sultanahmet meydanında "Ayasofya açılacak " derken bu manayı bu ruhu ondan yakaladık ve Ayasofya'yı da açtık. Bizden önce 70 senede yapılamayan hizmetlerin fazlasını 21 yılda yaptık.

- Türkiye Yüzyılı'nın inşasıyla tüm kazanımlarımızı perçinleyeceğiz. Uğrunda ciddi bedeller ödediğimiz hak ve hürriyetlerimize kimsenin el süremeyeceği demokratik iklimi Türkiye'de tesis edeceğiz. Milli iradeyi tüm kurum ve kurullarıyla egemen kılacağız. İktidara giden yolun batı beklentilerinden terör örgütlerinin desteğinden değil milletin gönlünden geçtiğini herkese öğreteceğiz.

- Kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesaretini gösteremeyecek.

'Partinizin kurucusu 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi?'

- Aman yarabbi ne diyor? 'Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığı kazandı'. Partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'Köylü milletin efendisidir' demedi mi? Bir taraftan öyle bir taraftan böyle. Artık bunu yemezler. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri gidiyor. Oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşımıza parmak sallayamayacak.

- Üstada göre 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP'yi atmıştı. Tam 73 yıl sonra 14 Mayıs'ta milletimiz başında CHP zihniyetini istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. 28 Mayıs'ta da yarım kalan işi tamamlayarak CHP ideolojisini sandığa gömmüştür. Bir daha hiçbir güç CHP'yi o sandığın dibinden çıkaramayacaktır. Ne CHP genel başkanının koltuğunu korumak için attığı iftiralar bunu değiştirebilir ne seçim yenilgisini perdelemek için söylediği yalanlar bunu perdeleyebilir. Sandıktan çıkan iradeye saygı duymak yerine hâlâ vatandaşa 500 liraya oylarını satıyor imasında bulunmak siyasi tükenmişliğin daniskasıdır.

- Son 13 yılda 12 seçim kaybeden birinin kabahati kendine aramak yerine seçmeni suçlaması artık siyasetin değil psikolojinin konusudur. Bu zat artık psikolojik bir vakadır. Milletimiz de bunu sezdiği için gereğini yapmıştır. CHP bu şekilde siyaset yaptığı sürece bu ülkede iktidar yüzü göremez.

- CHP kendini düzeltmediği sürece bir daha asla yönetime gelemez. Hele hele terör örgütleriyle omuz omuza yürüdüğü sürece bu millet terör örgütlerine oy vermez, vermeyecektir.

- CHP'nin Cumhuriyet'le ve halkla barışması gerekir.

- Biz ülkemizdeki muhalefetin Türkiye Yüzyılı'na ayak uydurmasını samimiyetle istiyoruz."