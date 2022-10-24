Erdoğan TTB Başkanı'nı hedef aldı: 'Bu ismin değiştirilmesini sağlayacağız'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı hedef alan Erdoğan, "Sınır ötesi operasyonlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Gerekirse yasal düzenlemeye bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

'Madenciliğe özel meslek lisesi'

"(Amasra'daki maden faciası) Ülkemizin bir daha böyle felaketlere maruz kalmaması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımların arasında bölgede madenciliğe özel bir meslek lisesi açmak da bulunuyor.

Amasra'dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir. Yaşanan kazayla ilgili her konu inceleniyor, araştırılıyor. Ortaya çıkacak sonuca göre gereğinin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın.

'Hedefimiz sadece ülkemizi küresel güç haline getirme gayesini taşımıyor'

Yarın cumhuriyet tarihinin en büyük konut, işyeri ve arsa projesinin ilk temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü vizyon belgemizin tanıtım törenini Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız. Cumartesi günü Türkiye'nin otomobili TOGG'un banttan indirme törenine katılacağız.

Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız cumhuriyetimizin 100. yılına büyük heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Bu atılımı dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı dönemde hayata geçiriyoruz.

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç, siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmeleriyle dünyadaki olan bitenlerden ayrı değildir. İnşallah bu dönemde de dünyamız parıltılı kavramların ambalajı içinde önümüze getirilen insan fıtratını bozarak yeniden felaketin eşiğine getirilen sapkın hezeyanlardan kurtarılacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' hedefimiz sadece milletimizin refahını yükseltme, ülkemizi bölgesel ve küresel güç haline getirme gayesini taşımıyor. İnanç, kültür medeniyet köklerini yeniden ihya edeceğimiz bir adımdır.

Partimizi kapatma girişimlerine kadar varan bu tür yanlış girişimlerin artık akla bile gelmeyeceği demokratik olgunluk seviyesine ulaştık. Kifayetsiz siyasetçilerle de ulaştık. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını hazmedemeyen emperyalistlerin farklı görünüm ve oyunlarıyla boğuştuk. Çifte standartları, gizli açık ambargoları fırsata dönüştürerek kendi göbeğimizi kesecek adımlarla her alanda gücümüze güç kattık. Engelleme çabalarının hepsinin üstesinden gelerek demokrasi ve kalkınma devrimlerimizi birer birer hayata geçirdik.

'Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya çıkarıyoruz'

İhtiyaçlar değiştikçe sosyal yardım programlarımızın içeriğini geliştirerek insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik. İhtiyaç sahibi olmanın ötesinde, ailenin tamamını koruyacak çalışmalara ağırlık veriyoruz.

Aileye yönelik hizmetlerimizi genişletme amacı taşıyan yeni bir adımın müjdesini paylaşmak istiyorum. Halen faaliyette olan 330 olan Aile Destek Merkezi sayımızı 656'ya çıkarıyoruz.

'Gerekirse bu ismin değiştirilmesini sağlayacağız'