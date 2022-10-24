Erdoğan'ın seçim kampanyasının '6'lı Masa'ya dönük hamlesini yazdı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü konusundaki anayasa çıkışı hakkında, "Seçim kampanyası boyunca 'Bakın hepsi sapkın akımları savunuyor' diyerek CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi Kılıçdaroğlu'nun da oy almayı arzuladığı 'muhafazakâr seçmen'e şikayet etmeyi, bütün muhafazakârları yine kendi partisinde birleştirmeyi planlıyor" yorumunu yaptı.

Zeyrek, "Erdoğan'ın 'özgürlük' anlayışı" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan, bu değişikliklerin olduğu bir Anayasa değişikliğini 'sivil, özgürlükçü anayasa değişikliği' olarak göstermeye çalışıyor. Oysa 'özgürlük' kavramı, güçlünün/çoğunluğun zayıfın/azınlığın ne yapacağını, nasıl yaşayacağını belirlemeyi değil; zayıfın/azınlığın istediği gibi yaşamasını güvence altına almak için vardır.

Bu çerçeveden bakıldığında kadınların ne giyeceğini, nasıl yaşayacağını, farklı cinsel yönelimleri olan insanların nasıl yaşayacağını, erkek egemen bir devlet anlayışının belirlemesinin 'özgürlükçü yaklaşım' olmadığı net bir şekilde görülecektir.

Ayrıca keşke birileri Erdoğan'a temel haklar konusunda referandum yapılamayacağını, azınlık bir grubun taleplerini çoğunluğa oylatmanın adil bir sonuç getirmeyeceğini anlatsa."