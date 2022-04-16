AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sanatçılarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:
Haber Merkezi
Erdoğan: Tiyatrodan sinemaya kadar pek çok alanda sanatçımıza sahip çıkıyoruz
Erdoğan, 'Ülkemize dünya çağında sanat merkezlerini kazandırdık. Tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı alanda verdiğimiz desteklerle sanatçımıza sahip çıkıyoruz' diye konuştu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sanatçılarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle: