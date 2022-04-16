Erdoğan: Tiyatrodan sinemaya kadar pek çok alanda sanatçımıza sahip çıkıyoruz

Erdoğan, 'Ülkemize dünya çağında sanat merkezlerini kazandırdık. Tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı alanda verdiğimiz desteklerle sanatçımıza sahip çıkıyoruz' diye konuştu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sanatçılarla düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Sanatçılarımız icra ettiğimiz sanat dalının ötesinde büyük bir sorumluluk sahibidirler. Sanat toplumu yönlendirir. 

Közün üzerine ne kadar toprak atarsanız atın, maya sağlamsa içten içe yanmaya devam eder. Müzik başta olmak üzere sanatın her alanında verdikleri eserlerle tüm sanatçılarımızı rahmetle yad ediyoruz. Onlardan aldıkları bayrakları taşıyan sanatçılarımıza başarılar diliyoruz.

İlhamını bu topraklardan alan hiçbir sanat eserinin başarısız olamayacağına inanıyoruz. Tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı alanda verdiğimiz desteklerle sanatçımıza sahip çıkıyoruz.

Ülkemize dünya çağında sanat merkezlerini kazandırdık. Kültür ve sanatla taçlandırılmamış bir kalkınma hamlesi, sadece taştan, betondan, ve metalden ibaret kalır."

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