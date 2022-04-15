Enerji-Sen işçilerinden Moda Sahnesi'ne ziyaret

Elektrikleri kesilmesine rağmen oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, bir yandan tiyatro sanatından ödün vererek oyun sahneleyen tiyatroculara teşekkür ederken bir yandan da Moda Sahnesinin "özerk kamusal bir tiyatro" olduğunu belirterek elektrik saatini kendileri çalıştıracaklarını ilan etmişti.

DİSK/Enerji-Sen işçileri Moda Sahnesi'ni ziyaret etti.

"Faturasını ödeyemenler, işten atılan işçiler, EnerjiSa'ya karşı direnenler, ışıldaklarımızla mücadeleyi aydınlatmak için buluşuyoruz" diyen işçiler, "Onlar emeğe ve sanata düşmansa, emek ve sanat isyan olur" dedi.

İşçiler daha sonra "Babamı kim öldürdü?" oyununu izledi. Oyunun sonunda Moda Sahnesi'nden yapılan anonsta "Enerji kullanımı en temel haklarımızdan biridir. Bu hakkın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. İzleyicilerimize teşekkür ederiz" denildi.