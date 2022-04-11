Moda Sahnesi: Burası ticarethane değil, elektriğimizi açıyoruz

Geçtiğimiz gün elektrikleri kesilmesine rağmen beş günlük süre içerisinde oyunlarını sahnelemeye devam eden Moda Sahnesi, bir yandan tiyatro sanatından ödün vererek oyun sahneleyen tiyatroculara teşekkür ederken bir yandan da Moda Sahnesinin "özerk kamusal bir tiyatro" olduğunu belirterek elektrik saatini kendi kendilerini çalıştıracaklarını ilan etti.

Daha önce elektrikleri kesilmiş olmasına rağmen tiyatro severleri dayanışmaya davet eden Moda Sahnesi, karanlıkta ışıksız bir biçimde sahnenin geçici ışıklandırma sistemimleriyle aydınlatılarak oyunlarını sahnelenmiş ve dayanışma gösteren herkese teşekkürlerini iletmişti.

'Bugünden itibaren saatimizi kendi kendimize açıyoruz'

Moda sahnesinin yaptığı açıklamada "Tiyatro sanatından ödün vererek sürdürdüğümüz süreci artık sonlandırıyoruz. Çünkü oyuncularımızın estetik açıdan niteliklerini kaybetmesine geçici olarak izin verebilirdik. Bu süre bizim için doldu. Artık kendi enerjimizi hakkımızı, kendi kendimize sağlamaya karar verdik. Bugündne itibaren saatimizi kendi kendimize çalıştırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer tiyatrolarda nasılsa Moda Sahnesi için de öyle olması gerekiyor

Tiyatronun kamusal bir üretim olduğuna dikkat çeken açıklamada, Moda Sahnesi'nin diğer tiyatro kurumları ile eşit haklara sahip olduğundan ve Alan Kadıköy, CMK, Haldun Taner Sahnesi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Cevahir Sahnesi ve AKM'nin elektrik faturaları nasıl ödeniyorsa Moda Sahnesi'nin de aynı biçimde ödenmesi gerektiğinin altı çizildi.

'Sabancı Holding illa parasını istiyorsa...'

Sabancı Holding'e ait elektrik kurumu illa geriye borçlarını talep ediyorsa "bizim belirlediğimiz miktarı kendilerine iletebiliriz" diyen Moda Sahnesi, tiyatrolara şirket muamelesi yapılmasına artık bir son verilmesi gerektiğini ifade etti. Moda Sahnesi'nin şirket statüsünde olması, Moda Sahnesi'nin tercihi değil, Türkiye'deki tiyatro tanımındaki eksiklerden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, "Bundan sonra yetkilileri bekleyecek sabrımız kalmadı, Yetkililer bir an önce özel tiyatroların statüsünü, ticari olandan çıkarıp, kamusal olarak kabul edilecek modeli devreye sokmalıdırlar" denildi.