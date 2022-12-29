Erdoğan: Tersine beyin göçü önemli bir yere geldik, yeni istihdam projelerini hayata geçiriyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
'İstihdamı artıracak yeni projeler hayata geçiriyoruz'
- Bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler hayata geçiriyoruz. 5 temel unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor; yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Nitelikli iş gücünü artırma gayesiyle 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı projemiz işte bu anlayışla ortaya çıktı. Ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıranlar 33 iş kolundan birini seçerek 216 eğitime dahil olabiliyor.
- Başlangıcından bugüne hedefini aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı. Görüldüğü sebebiyle projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl eğitim sayısını iki katına çıkarma kararı aldık. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projesinin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız da destek veriyor. MEB projedeki adayların ölçme ve değerlendirme sürecini yönetiyor. Bugüne kadar 20 bine yakın gencimizin değerlendirme sonuçları işverenlerle paylaşıldı.
- Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız bir alan olduğunu unutmadan eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz.
'İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin yavrularına yaygınlaştırmayı biz gerçekleştirdik'
- Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz.
- Dün yine burada gerçekleştirdiğimiz TÜBA ve TÜBİTAK bilim ödüllerinde de vurguladığım gibi teknoloji alanında yapacağımız tüm atılımların temelinde bilim vardır. Üniversitelerimizin rektörlerine, bilim ve teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çapı yakalayamayacağını tekrar hatırlatmak istiyorum. Şurası çok önemli 76 üniversite ile biz hükümeti devraldık.
- Şu anda 208 üniversitemiz var. Daha önce her ilimizde üniversite yoktu ama şimdi 81 vilayetimizde üniversite var. Medeni olmak medeniyet bu. İlmi Anadolu'ya tüm annelerimizin yavrularına yaygınlaştırmayı hamdolsun biz gerçekleştirdik.
'Fırsatı değerlendireceğiz'
- Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekândan bağımsız çalışmaya imkân sağlamasıdır. Bugün yararlandığımız pek çok teknolojik hizmetin bize ülkenin veya dünyanın neresinden sağlandığını bilemiyoruz.
- Ürünlerin ve hizmetlerin gelişilmesinde de benzer bir süreç yatıyor. Dijital göçebeliğin yaygınlaştırılması, özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerin katma değeri yüksek bilgi teknolojileri alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Biz de fırsatı değerlendirmek için yeni projeler geliştiriyoruz.
'Bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız'
- Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesimizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık.
- Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık.
- Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız.
- Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz.
'Kamuda bilişim personeli sayısı artacak'
- İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız.
- Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz.
- Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceğiz.
- 1 milyar lira kefalet limitine haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz.