Erdoğan: Temmuz ayında alım gücünü daha da iyileştireceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bakanlarla toplantısı sonrası hayat pahalılığı ve sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan "Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan "Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Biz bu kardeşlerimize sahip çıktık, sahip çıkıyoruz, sahip çıkacağız Bay Kemal" dedi. Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri için Suriye topraklarında 200 bin konut yapma planını duyuran Erdoğan "Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar bu geri dönüş için 1 milyondan çok daha fazlasının gönüllü olduğunu göstermektedir. Çalışmalar ilerledikçe bu sürecin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca konut finansmanında 3 ayrı paket açıkladı. TOKİ'ye ve tamamlanamayan projeler için inşaat sektörüne kaynak ayrılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Dünyanın ve bölgemizin, savaşların, çatışmaların, siyasi, ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında sancılı bir dönemden geçtiği şu günlerde Türkiye rotasından sapmadan ilerliyor. Hiç şüphesiz hayat pahalılığı ve enflasyon gibi sonuçları bize de yansıyor.

- Hedeflerimize ulaşmakta bir el uzatımı mesafe kalmışken hayat pahalılığı ile vatandaşlarımızın zor günler geçirdiğini biliyoruz. Dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücündeki düşüşün farkındayız.

- Yılbaşında asgari ücretten işçi, memur, emekli maaşlarına kadar geniş alanda ciddi artışlar yaptık. Temmuz ayında enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle alım gücünü daha da iyileştireceğiz.

- Ekonomi programımızın merkezinde istihdamı korumak ve geliştirmek vardır.

- İşsizlik sebebiyle ailesi ve çevresi karşısında boynunun bükük dolaşmayan anlayışla ekonomiyi yönetiyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvelerini toplama vaktidir. Bugün ihracatı ithalatı geçen bir ülke durumuna gelmiştir.

- Enerji fiyatlarında 10 kata varan artışlar ürün maliyetlerinde de ciddi artışlara yol açıyor.

- Bazı ürünlerdeki fiyat artışları ne enerji fiyatları yükselişi, ne döviz kuru ne de enflasyonla izah edilmeyecek seviyelerdedir. Sırf açgözlülük, fırsatçılık, tamahkarlıktan kaynaklanan fiyat artışları hukuk değil ahlak meselesidir.

- Dengesiz fiyatlamalara karşı mücadele ediyoruz. Denetimleri sıkılaştırdık. Stokçuluk ve fiyatları etkileme ile ilgili cezaları da yeniden düzenliyoruz. Üretim maliyetlerini dengeleyerek arzı arttırmaya ve fiyatları istikrara kavuşturmaya yönelik hazırlıklar yürütüyoruz.

Konut finansmanı için 3 paket

- Konut almak isteyen ve konut yapan firmalarımızla ilgili müjdemiz var. Son dönemde fahiş yükselişler nedeniyle konut inşaasında yavaşlama ve konut fiyatlarında çok büyük artışlar yaşandı. Vatandaşlarımızı bu arzi dalgalanmadan korumak amacıyla bir dizi tedbiri hayata geçirmeye karar verdik.

- Üç ayrı paketi millletimizin huzuruna sunuyoruz.

- Birinci pakette 2 milyon değere sahip birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz.

- İkinci paket konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılıp döviz hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların merkez bankasına satılarak alınmasıyla bu paketten yararlanabilecekler.

İnşaat sektörüne 20 milyar liralık kaynak, TOKİ'ye 30 milyarlık finans

- Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık. 1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek.

- Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz. TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız.

Müteahhitlere uygun maliyetli kredi

- Küçük ölçekli müteahhitlere şehir içindeki küçük parsellere konut yapabilmeleri için metrekaresini belli fiyatın üzerinde satamamaları şartıyla uygun maliyetli kredi kullandıracağız.

- Rezerv alanlarda yapılan uygun maliyetle desteklenen konutlar da 5 yıl süreyle satışa tabi olacaktır. Denetimde TOKİ ve Emlak Konut gibi birikimi olan kurumlarımızı da kullanacağız.

'Kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız'

- Ada düzeyinde sadece hak sahiplerine yönelik uygun maliyetli kredilerle kentsel dönüşüm projelerini hızlandıracağız. Hak sahipleriyle müteahhitlerin bir araya gelerek yürütecekleri projelerin denetimlerini daha sıkı şekilde gerçekleştireceğiz.

Yeni pasaportlarda Ayasofya Camisi

- Yerli ve milli pasaport üretimini ülkemizde gerçekleştirecek altyapıyı kurduk. Yeni pasaportumuzun sayfaları Topkapı Sarayı ile başlayıp, 1. Meclis'le sona eriyor, tam ortasında Ayasofya Camisi bulunuyor.

Sığınmacılarla ilgili açıklama: 'Sahip çıktık, sahip çıkacağız'

- Cumhuriyetin ilk yıllarındaki nüfusumuzun neredeyse yarısı sınırlarımızın d ışından gelen insanlardan oluşuyordu. Balkanlardan Kafkaslara kadar her yerde başı dara düşen kardeşlerimize kapılarımız açık oldu. Eski Yugoslavya topraklarından, Bulgaristan, Romanya, Doğu Türkistan, İran, Orta Asya, Afganistan, Bosna'dan, Kosova'dan milyonlarca aile ülkemize sığındı.

- Şimdi Bay Kemal ne diyor 'Biz bunların hepsini tekrar Suriye'ye süreceğiz'. Bunları yapamayacaksın, bunları yapmaya da hiçbirinizin gücü yetmez. Zira biz Ensar kültürü ile yetişmişiz. Muhacir kültürünün ne olduğunu iyi biliriz. Biz sizler gibi bu toprakları hudayinabit bulmadık.

- Şu anda 3 milyon 700 bin Suriyeli bizim kardeşimizdir. Biz bu kardeşlerimize, sahip çıktık, çıkıyoruz, çıkacağız Bay Kemal. Senin ortakların varsın PKK terör örgütü mensupları olsun. Sen onlarla Ankara'dan yürümeye devam et. Biz bu kardeşlerimizle ensar ve muhacir kardeşlerimizle yürümeye devam edeceğiz.

- Körfez savaşı başladığında Irak'tan ülkemize gelen 1 milyon kişinin tamamına yakını savaşın ardından evlerine geri döndü. Suriye'den yaklaşık 4 milyon kişi ülkemize geldi. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde briket evleri yapıyoruz. Çatışmaların halen devam ettiği, terör örgütlerinin saldırılarını sürdürdüğü, siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün henüz sağlanamadığı Suriye'nin istikrara kavuşması için her türlü gayreti gösteriyoruz.

- Uluslararası yardım kuruluşlarının desteği ile 4 milyon kişinin de İdlib başta olmak üzere bulundukları yerde kalmalarını sağlıyoruz. Güvensiz ortamın sürmesi ülkemizdeki Suriyelilerin sayısının azalmasının önüne geçti.

- Türkiye bu yükün büyük bölümünü hem kendi sınırları içinde hem de Suriye topraklarında üstlenmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz yıl 100 bin briket evi projesini başlattık. 50 bini tamamladık. Bu sayıyı daha da arttırmamız mümkün olabilir.

Suriye topraklarında 13 ayrı yerde konut inşası

- Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz. Uluslararası yardım kuruluşlarının finansmanıyla Suriye topraklarında 13 bölgede okul ve hastanesiyle gereken tüm altyapıya sahip bölgeler oluşturulacak. 200 bin konut inşa edilmesin inşallah sağlıyoruz. Amacımız 1 milyon Suriyelinin tüm insani şartlara sahip bu şehirlere geri dönüşünü temin etmektir.

- Kurumlarımızın yaptığı çalışmalar bu geri dönüş için 1 milyondan daha fazla sığınmacının gönüllü olduğunu göstermektedir. İnşallah çalışmalar ilerledikçe bu sürecin ayrıntılarıyla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşacağız.

- Harekatlarımız sayesinde sınırlarımızı saldırılara karşı korunaklı hale getirdik. Ülkemiz içindeki Suriyeli sığınmacılar ile diğer statülerde yaşayan yabancıları da yakından takip ediyoruz. Tüm yabancıların oturma ve çalışma düzenleri belirli kurallara bağladık. Kurallara uymayanları sınır dışı ettik.

- Sınır dışı edilen Suriyeli sayısı 20 bini bulmuştur.

- 2016'dan beri çeşitli yollarla sınırlarımıza giren, ülkelerine gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 320 bini aşmıştır.

- Savaşın başlamasıyla Ukrayna'dan ülkemize gelen sayı 100 bine yaklaştı. Bu akına en çok muhatap olan devlet olmamıza rağmen krizi insani duyarlılıklara halel getirmeden yönetmeyi başaran ender ülkelerin başında geliyoruz.

- Bu aziz millete tek parti faşizmin yaşattığı Boraltan köprüsü faciasını bir daha biz yaşatmayacağız. Mazlumları katillere teslim etmeyeceğiz. Fitnecilerin yalan, yanlış, çarpıtma üzere kurulu nefret kampanyaları hiçbir zaman vatandaşımızın kalbini bulandırmasın.

- Küresel ekonomideki dalgalanmanın durulmasına paralel şekilde yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı konuları da ülkemizin gündeminden çıkarmaya devam edeceğiz.

- Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlediği gençlik kamplarının başvuruları bugün itibarıyla başladı. Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda bu kamplardaki yaşı 25'e yükselttik.

- Cumartesi günü Rize-Arvtin Havalimanı'nın açılışını yapacağız. Dünyada 5 tane deniz üzerine kurulu havalimanı vardır. Bunlardan ikisi bizdedir. Bu açılış töreninde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşim de bizimle beraber olacak."